Repunte de Covid-19 en México se dio en octubre

México.- Con 5 mil 980 contagios y 463 defunciones por coronavirus en promedio al día, en lo que va de octubre se registra un alza en los casos y decesos ocurridos diariamente con respecto a septiembre, cuando se reportaron 4 mil 788 diagnósticos y 441 muertes.

Especialistas consultados coincidieron en que estas cifras corresponden a un repunte, que es el término correcto que se debe usar en México, puesto que un rebrote sucede cuando se dejaron de registrar casos de una enfermedad y de pronto surgen pacientes, lo que no ocurrió en el país.

La experta resaltó que en octubre de nuevo se reportó aumento en el número de casos nuevos por coronavirus al día, lo que a su parecer es consecuencia de la relajación de medidas sanitarias y de sana distancia.

Parece que la gente le perdió el miedo a la enfermedad, las calles están llenas, hay un tráfico similar al que había antes de la Jornada Nacional de Sana Distancia, gente en restaurantes, en plazas, en el espacio público, vaya, y no hay que olvidar que estamos en pandemia, que esto no se ha acabado y si no nos cuidamos, no se acabará”, aseveró.