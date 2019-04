Resguardarse en criptomonedas para combatir la inflación

Aunque parecía un mal erradico de la faz de la tierra, los fantasmas de la hiperinflación vuelven a aparecer en América Latina. Venezuela es de lejos el país más afectado, pero la economía de la región puede verse afectada como consecuencia de la guerra comercial EEUU-China y la desaceleración de la economía global.

Ante esta amenaza, el ciudadano común busca resguardarse en una moneda que lo proteja de la inflación y le haga ganar dividendos. Por eso es cada vez más común que los ciudadanos quieran ver el precio del Ethereum, el Bitcoin y otras criptomonedas; incluso las tasas del oro y la plata están siendo vigiladas de cerca.

Criptomonedas podrían suplantar al dólar

No, no lo decimos como una máxima de economía global. Es probable que pase en algún momento, pero no pronto.

Cuando nos referimos a preferir a las “criptos” por encima del dólar, hablamos exclusivamente del tipo de moneda en el que muchos prefieren sus ahorros hoy.

Aunque el precio de las criptomnedas está a la baja, muchos predicen que en 2019 eso podría cambiar drásticamente. Y un mercado de criptodivisas revalorizado es mucho mejor que el mundo de las monedas Fiat.

Si hoy tomo 8.000 pesos mexicanos y lo convierto en cualquiera de las criptomonedas más poderosas, es probable que para mitad de año tenga el doble.

¡Eso es mucho mejor que cambiar a dólares!

Más que una moneda, para el saber popular, las criptomonedas se están convirtiendo en un activo que se revaloriza constantemente. Es característica hace que sean una mejor opción de resguardo ante cuadros inflacionarios o hiperinflacionarios.

Por eso en Venezuela muchos ciudadanos las prefieren; el mismo motivo de su auge en Argentina. Y si AMLO sigue con la crisis petrolera y el panorama se hace más oscuro, de seguro en México se verá lo mismo.

Hay que saber cuándo vender

Dicho eso, puede que ese momento nunca llegue. O quizás esté más cerca de lo que pensamos si se agudiza la crisis del crudo, el problema del muro y la guerra comercial entre USA y China.

Por eso presentamos este útil consejo: invertir en criptomonedas requiere de sabe cuando vender.

Invertir en criptomonedas tiene altos riesgos para quienes deciden hacer holding sin comprender que hay momento justo e ideal para vender sus tokens.

Dada su naturaleza volátil, estas monedas pueden perder 15, 20 y hasta 30% de su valor en una hora.

No es un gran problema para quienes quieran sostenerla por un rato más, pero para los minoristas que invierten su dinero en ellas y las tienen como moneda de cambio o ahorro contra la inflación, esto sin duda sí puede ser un problema.

Por eso es recomendable:

Estar al tanto siempre de las noticias Conocer su valor constantemente Tener en el Smartphone la app de la cartera y el Exchange preferidos No ahorrar únicamente en ellas

Vender en el momento justo es asegurar ganancias o ahorros. Ahorrar en criptomonedas parece más un arte que una ciencia, hay muchas cosas apreciativas y no medibles a tener en cuenta.

Ante su muy probable revalorización en 2019 es aconsejable ahorrar en ella antes que en dólares u otras monedas fuertes, es cierto. Así como también lo es conocer los riesgos.

Para quienes viven del día a día, puede que no sea una buena idea. Pero si usted puede olvidarse de sus ahorros por un tiempo, entonces las criptomonedas pueden ayudarle a surfear la inflación y mucho más.