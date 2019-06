Responde AMLO a abogados sobre Santa Lucía: ni modo que me vayan a callar

CDMX.- Luego de que la Barra Mexicana del Colegio de Abogados A.C., pidiera al presidente apegarse a derecho sobre los amparos contra Santa Lucía y no exhibir a quienes los promueven, Andrés Manuel López Obrador aseguró que no lo van a callar.

Salió una asociación de abogados diciendo que no se podía hablar del asunto. Hago uso de mi derecho de manifestación, ni modo que me vayan a callar, que ya no voy a poder hablar", respondió el presidente.