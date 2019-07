Responde AMLO al FMI con desconfianza y críticas por nueva reducción

Ciudad de México.- El Fondo Monetario Internacional disminuyó el pronóstico de crecimiento de México para este año.

El organismo internacional volvió a reducir la cifra, que la última vez dejó en 1.6%. Ahora, en un comunicado informo que lo ubica en 0.9%.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado al respecto, porque él sostiene que su Gobierno llegará a 2% de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

Además, criticó al organismo y le pidió que se disculpe con los mexicanos.

No les tengo mucha confianza a esos organismos, con todo respeto, esos organismos fueron los que impusieron la política económica neoliberal, todos esos organismos deberían ofrecer disculpas el pueblo de México.

El mandatario consideró que el FMI no decidirá la agenda del País y que no tiene "autoridad moral" para opinar por lo que significaron sus políticas.

Acusó que el Fondo provocó que se desatara la inseguridad y la violencia en el País.

Y aclaró que México no renunciará a formar parte de este y otros organismos.

Formamos parte en lo económico del sistema financiero mundial, pero eso no quiere decir que no sepamos lo que han significado sus políticas; ellos ya no van a decidir sobre la agenda de México.