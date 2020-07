Responde a México Estados Unidos por nota diplomática de 'Rapido y Furioso'

CDMX.- Respondió el gobierno de Estados Unidos al de México sobre la nota diplomática por el operativo “Rápido y Furioso”, en el que se permitió el tráfico de armas destinadas a grupos delincuenciales.

Lo anterior lo señaló este miércoles Christopher Landau, Embajador de Estados Unidos en México, luego de la ceremonia en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador depositó una ofrenda floral en el memorial de Lincoln en Washington.

Se contestó y hay, la respuesta está dentro de la respuesta, ‘speaks for it self' (Habla por si misma)", expresó Landau en breves declaraciones a la prensa.