Reta Madero a AMLO a 'meter al bote' a ex Presidentes

CDMX.- En la coyuntura en que se debate el llevar a juicio a los ex Presidentes con una consulta popular, el senador panista Gustavo Madero retó a Andrés Manuel López Obrador a que "meta al bote" a los ex mandatarios.

Si usted tiene algo contra cualquier ex Presidente que haya cometido un delito, métalo al bote. Denúncielo, no le saque. No sea Pilatos", exigió Madero alzando la voz.