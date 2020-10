Retroceden siete estados a semáforo naranja; se incrementa riesgo por covid-19

CDMX.- La Secretaría de Salud informó que Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Durango, Aguascalientes, Querétaro y Oaxaca retrocedieron de amarillo a naranja en el semáforo epidemiológico.

Nuevo León, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Hidalgo, Guerrero y la Ciudad de México son las entidades que se mantuvieron en naranja.

Campeche es el único estado en verde, mientras que 14 entidades se ubican en amarillo y ninguna en rojo.

En conferencia de prensa, Ricardo Cortés, director de Promoción de la Salud, indicó que estos cambios aplicarán a partir del lunes 12 de octubre y durará dos semanas.

De acuerdo con el funcionario, siete entidades incrementaron su riesgo de moderado a alto, cinco disminuyeron su riesgo de alto a moderado y 20 mantienen su nivel de riesgo.

Ejemplificó con el caso de Chihuahua, que hace dos semanas incrementó el riesgo, lo que fue suficiente para pasar de moderado a alto.

Los estados en semáforo amarillo son Baja California, Baja California Sur, Sonora, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Tlaxcala, Morelos, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Puebla.

El Subsecretario Hugo López-Gattel indicó que se registró un incremento del uno por ciento en la epidemia.

Tras nueve semanas de descenso en el número de casos estimados, este día se dio a conocer que en México se registra un incremento de 1 por ciento.

José Luis Alomía, director general de Epidemiología, indicó que suman 939 mil 600 casos estimados.

Entre la semana 38 y la 39, prosiguió, la curva epidémica todavía se mantenía en forma de meseta, es decir, mostraba estabilidad, pero este día se registró un aumento.

En tanto, el Subsecretario Hugo López-Gatell apuntó que existe una probabilidad de rebrote durante la temporada de influenza.

Todavía no ocurre esta situación. No nos gusta nada estos estancamientos en la trayectoria de descenso de la epidemia, los que acabamos de comentar, pero hay que mantenernos expectantes, como hemos dicho muchas veces, es la convicción de este Gobierno, cuando las cosas van bien, se comunican, cuando las cosas no van bien, se comunican".