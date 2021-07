Revela Jorge Campos cuáles fueron fuentes de inspiración para uniformes folclóricos y comparte experiencias con Pablo Larios

Llegando de “emergencia” al Estadio Akron, ante la ausencia de Luis García porque está en España, el ex portero Jorge Campos hizo acto de presencia, donde contó qué fue lo que inspiró a sus uniformes y contó experiencias que tuvo con el fallecido Pablo Larios.

Platicando con Christian Martinoli, quien le preguntó si su uniforme se inspiraba en el traje típico de Acatepan, Guerrero, Campos señaló que había “algo de verdad”.

Martinoli agregó que en el uniforme que usó Jorge Campos, también hubo “intervención” de los artistas Jackson Pollock y Andy Warhol, a lo que Campos dijo que sí.

Recordando al fallecido arquero Pablo Larios, Campos señaló que cuando lo conoció, Larios criticó que quisiera ser portero, debido a su complexión física y estatura.

Sobre lo aprendido con Larios Iwasaki, Campos dijo que le enseñó “muchísimo”, a puro regaño.

En su intervención, Zague aseguró que Pablo Larios era un adelantado a su época, por el timing de salida y de arriesgar, dando lectura a los centros.

Jorge Campos también declaró que Larios le dijo que iba a llegar a Selección Mexicana, pero que dejara de pensar en ser delantero, sino portero.

“Todos tienen cualidades, pero a ti te vale, no te importa si te meten gol o si te equivocas o no te equivocas y así es cuando vas iniciando. Me decía: 'vas a ser el próximo portero de la Selección Mexicana' y yo me reía porque todo mundo me decía lo mismo”, aseguró.