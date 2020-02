Revelan cadena de omisiones de autoridades en el caso Fátima

CDMX.- La muerte de Fátima, la menor de 7 años desaparecida desde el 11 de febrero, fue precedida de una cadena de omisiones de distintas autoridades.

Las ministeriales que se negaron a abrir inmediatamente una carpeta de investigación por desaparición a pesar de la denuncia a tiempo de familiares; las escolares que dejaron a la niña en la calle sin esperar a que algún familiar se presentara a recogerla a la hora de salida de la colegio.

Y las capitalinas que desde 2015, en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF-CDMX) tenían reportes de que la menor vivía en un entorno de violencia familiar, con sus padres enfermos, y no atendieron los reclamos.

Sonia López, tía de la menor, declaró ayer que se perdieron horas clave por las dilaciones de la autoridad ministerial.

Si hoy Fátima no está con nosotros es porque no se siguieron los protocolos que se debían seguir, fue porque las instituciones no dieron la atención que debían de dar.