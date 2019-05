Revelan complicidad de esposa de líder de hackers que robó millones a bancos

CDMX.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, se refirió en entrevista con Carlos Loret de Mola, al caso de la banda de "hackers"detenida en Léon, Guanajuato, que robaba a los bancos hasta 100 millones de pesos al mes.

Dijo que se han congelado 13 cuentas y que se trabajó de forma conjunta con la Fiscalía General de la República (FGR).

Detalló que se encontraron "pagos de tarjetas de crédito por 63 millones en el líder de este grupo, el 'H1'. Tenemos además con la esposa 31 millones. Hay otros pagos con tarjetas por 55 millones, es decir, se utilizaba no solo el dinero en efectivo en los cajeros, sino las transferencias para el pago de un operativa que no resultaba acorde, la compra de un Audi, los vehículos de lujo, etc.".

Señaló que el caso no se hizo público "porque estaba el proceso de investigación, pero a partir del operativo se bloquearon las cuentas y estamos a la espera hoy de conocer, poder tener los datos de cuales eran los montos de 13 sujetos relacionados con estos hechos".

El pasado miércoles fue detenida en León la banda de hackers denominada "Bandidos Revolutions Team", donde Héctor Ortiz Solares, "El H-1", y otras siete personas tenían dinero, droga, armas y vehículos de lujo.

