Revelan otro video de abuso policial por racismo: Daniel Prude fue asfixiado y humillado

Nueva York, Estados Unidos.- Daniel Prude, un hombre afroamericano, murió el 30 de marzo, días después de que fue asfixiado por agentes de la Policía; en ese entonces su nombre no sonó en los medios de comunicación, pero ahora sí, pues se reveló un video el cual muestra la humillación, racismo y el abuso policia que sufrió.

De acuerdo con The Daily Mail, Daniel de 41 años estaba desarmado cuando fue detenido arbitrariamente por la policía de Nueva York.

Según el medio, en una rueda de prensa, el hermano de Daniel, Joe reveló que el hombre padecía de graves problemas de salud mental, pero no era un criminal.

Trabajaba en Chicago en un almacén y era padre de 5 hijos, pero se encontraba de visita con su hermano.

Según Joe, el 23 de marzo su hermano salió de su casa a alrededor de las 3 de la mañana y hacia demasiado frío, pero él solo vestía una camiseta larga sin mangas, calectines y ropa interior; debido a que el hombre padecía episodios de salud mental, llamó a la Policía para pedir que encontraran a su hermano y que volviera a casa sano y salvo; sin embargo, pasó lo opuesto, la Policía no lo ayudó y regresó moribundo.

De acuerdo con los agentes, cuando ubicaron a Daniel, éste comenzó a quitarse la ropa y rompió varias ventanas del vecindario; incluso, informaron que varias personas que lo vieron llamaron al 911.

Una de las cámaras de seguridad de los agentes muestra que Prude fue detenido y uno de los agentes le ordenó que se arrodillara y pusiera sus manos en la espalda; Daniel obedeció de inmediato y ofendió a los agentes que lo rodeaban.

El hombre también escupió pero no mostró ninguna resistencia física, posteriormente, el hombre dijo que tenía coronavirus y fue entonces que oficiales le colocaron una capucha para que no escupiera, pero al parecer esto solo provocó que no pudiera respirar.

Además, se puede escuchar cómo uno de los oficiales le presionó la cabeza en varias ocasiones y le ordenó que dejara de escupir.

Segundos después se ve cómo Daniel dejó de retorcerse y se quedó en silencio, mientras uno de los agentes dijo que tenía frío.

Los agentes al ver que el hombre no reaccionaba pidieron ayuda de una ambulancia.

Paramédicos trataron de reanimarlo y lo subieron a un vehículo. Daniel fue llevado a un hospital, pero le diagnsticaron muerte cerebral.

Luego de siete días, el 30 de marzo su familia decidió desconectarle el soporte que lo mantenía con vida, pues las esperanzas de que despertara era pocas.

Este caso, al igual que el de George Floyd ha causado controversia y una ola de protestas en Estados Unidos, pues la familia de Daniel difundió el video para exigir justicia al demostrar la brutalidad con la que actuaron los oficiales a pesar de que el hombre no estaba herido y de que se les advirtió sobre sus problemas mentales.

DA