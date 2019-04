Revira el presidente; invita a periodistas a ejercer libertad de prensa

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó actuar como gobiernos anteriores y reprimir a la prensa, incluso -dijo- a la conferencia de prensa mañanera pueden llegar a expresarse voceros de administraciones anteriores, sin ningún problema.

Algunos sintieron que era una amenaza, ya les he dicho que nosotros no vamos a actuar como los gobiernos anteriores y no vamos a hacer lo que injustamente le hicieron a José Gutiérrez Vivó.