Revisarán hoy senadores desaparición de poderes en Guanajuato

CDMX.- Las solicitudes de desaparición de Poderes en Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas serán revisadas hoy en la Comisión de Gobernación del Senado.

El presidente de ese órgano, el morenista Cristóbal Arias, adelantó que la sesión de trabajo no arrojará un dictamen definitivo, pero propondrá dos acuerdos para integrar una subcomisión que se aboque al análisis por separado de los tres casos para resolver sobre la procedencia o no de las solicitudes.

Con la creación de las subcomisiones, se solicitará al pleno que dispense el tiempo necesario para el correcto análisis, "para que la comisión emita su resolución debidamente fundada y motivada", detalló.

La desaparición de Poderes sigue latente. Lo primero que quiero hacer es encauzar el procedimiento: no vamos a incurrir en precipitaciones.

Explicó que pretenden abordar caso por caso, pues no es un paquete.

El michoacano se rehusó a anticipar si alguna de las tres solicitudes pudiera prosperar.

Lo que sí tengo que señalar es que no se agota mañana (hoy), se inicia el procedimiento. No podríamos agotarlo. Esto apenas está empezando: no se agota ni se cierra.