Después de que se diera a conocer que solo el 7% de la población participó en la consulta popular ciudadana, impuesta por AMLO, Ricardo Anaya fue claro al decir que ‘la gente se cansó de distractores y estupideces’.

De acuuerdo a informacín de latinus.us, el ex candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya subió hoy por la mañana u video a su cuesta de las redes sociales donde resaltó el fracaso que AMLO obtuvo en su consulta popular ciudadana donde busca enjuiciar a los expresidentes del país.

“La consulta fue un completo fracaso, sólo votó el 7%, 93% de la gente no peló su famosa consulta. Y no, no fue culpa del INE. Lo que pasa Presidente es que la gente ya se cansó de distractores y estupideces”, comentó Ricardo Anaya en un video publicado en sus redes sociales.

Asimismo, el ex candidato y panista también comentó que muchas de las iniciativas del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador tienen como finalidad crear un circo para distraer a la gente de los temas importantes.

Montar un circo tras otro para tratar de tenernos a todos distraídos”, porque “la economía va mal, la seguridad va mal, la educación va mal y la salud va pésimo”, dijo Ricardo Anaya.

Anaya AMLO ve fracaso en consulta popular ciudadana

De igual manera, el panista fue claro al decir que la consulta popular no alcanzó el 40% de la participación ciudadana requerida para ser vinculante, ya que solo acudió a las casillas el 7% de la lista nominal de electores.

Es importante resaltar, que el INE dio a conocer que para está consulta popular ciudadana costo a los mexicanos más de 500 millones de pesos.