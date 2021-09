Ricardo Anaya por fin tiene acceso a la carpeta de investigación que integró la Fiscalía General de la República (FGR).

Tras varias denuncias públicas, el abogado del panista, Eduardo Aguilar, informó que ya tiene las copias de la carpeta, que consta de 5 tomos y anexos.

Ahora, dijo el abogado de Ricardo Anaya, como defensa tienen que estudiar las acusaciones para la audiencia inicial del próximo 4 de octubre.

La tarea de aquí a un mes es hacer un análisis de cada una de las constancias que nos hicieron entrega, el contenido no lo sé, tenemos que estudiarlo, tenemos que investigarlo", dijo en entrevista.

Me llamó mucho la atención que no se encuentran las hojas numeradas como en la mayoría de las carpetas de investigación, en esta ocasión no hay un registro consecutivo, sin embargo, hicimos un cotejo de la mayor cantidad posible de fojas tanto de los anexos como de la carpeta principal y eso es lo que tendremos que estudiar".