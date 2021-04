CDMX. De manera de broma y demostrando que también comprende los memes y ataques en su contra, el excandidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya compartió un montaje en donde se le ve celebrando el Día del taco ‘formado en una tortillería'.

Inmediatamente las reacciones no se hicieron esperar, pues aunque hubo comentarios positivos, no faltaron los negativos donde afirmaban que ‘él no estaba para hacer esas bromas’.

Es importante recordar que hoy en día, Anaya se encuentra realizando un recorrido por todo el país con la finalidad de estar más cerca de la gente.

Saca provecho de sus memes

Y ahora no se quiso quedar atrás el panista y publicó en su cuenta varios memes de los que ha sido objeto donde se le ve comiendo un taco, precisamente en el Día del taco’, pero en diferentes escenarios.

Esté filtro de Anaya se ha vuelto viral entre las fotografías que se han tomado los usuarios y han compartido en las redes sociales, hecho que ha provocado que el mismo candidato panista ahora los usara el mismo en su cuenta personal de twitter.

Recientemente, el excandidato a la presidencia de la República subió un video sobre el riesgo que significa trabajar en el sector minero, grabación que también fue criticada por algunos cibernautas así como reconocida por otros.

Visité una mina muy profunda de carbón. Es impresionante el trabajo de los mineros. Han arriesgado su vida y su salud por muchos años. Hoy nos toca ayudarlos. Lamentablemente, AMLO es incapaz de ver al futuro. pic.twitter.com/zoTqmHKcRK — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) March 29, 2021