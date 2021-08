Ciudad de México.- Ricardo Anaya decidió comparecer ayer a través de videoconferencia en la audiencia en que la Fiscalía General de la República pretende imputarlo de recibir sobornos de 6.8 millones de pesos para aprobar la reforma energética.

Con más de una hora de retraso, a las 11:15 horas arrancó la audiencia de imputación contra el ex candidato presidencial panista en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

Además de Anaya, a la diligencia comparecieron en forma remota su defensa, los fiscales federales y representantes legales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmaron fuentes del Poder Judicial de la Federación.

En la causa penal 16/2021, la FGR atribuye a Anaya los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.

Aplazan audiencia para el 4 de octubre

Gustavo Aquiles Villaseñor, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, aprobó el diferimiento porque Anaya acreditó que no ha tenido acceso a la carpeta de investigación; sin embargo, le aclaró al panista que la siguiente audiencia por videoconferencia deberá llevarla dentro de territorio nacional.

Determinó fijar como fecha para la audiencia el próximo 4 de octubre.

El juzgador hizo esta aclaración porque la Fiscalía General de la República le expuso que no había condiciones para llevar a cabo la audiencia de este jueves, debido a que el ex candidato presidencial estaba fuera del País y, por tanto, fuera de la jurisdicción de la autoridad judicial.

En ese contexto, quedó de manifiesto que, en efecto, no ha contado con acceso a la carpeta de investigación", acordó la autoridad judicial.

"Toda vez que el imputado no ha tenido acceso a la carpeta de investigación, el juez, en aras de garantizar su derecho a una defensa adecuada, reprograma para el día lunes 4 de octubre, a las 9:00 horas".

Anaya compareció por videoconferencia desde el extranjero en una audiencia que inició a las 11:15 horas, con más de una hora de retraso.

En la causa penal 16/2021, la FGR atribuye a Anaya los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero. Ninguno de ellos tiene contemplada la prisión preventiva oficiosa, aunque la autoridad puede solicitarla en forma justificada en caso de considerar que existe un riesgo de fuga.

La imputación se basa principalmente en la denuncia que presentó Emilio Lozoya ante la FGR, el 11 de agosto de 2020, en la que dice que en 2014 envió un soborno de 6.8 millones de pesos a Anaya por haber votado por la reforma energética.

La Fiscalía informó el miércoles que otras pruebas en su contra son los dichos de Norberto Gallardo Vargas y Miguel Pérez Esquivel, jefe de escoltas y chofer del ex director de Pemex, respectivamente, así como Froylán Gracia Galicia, coordinador ejecutivo de la Dirección de la petrolera.

Adicionalmente, en la indagatoria se incluye el Diario de Debates de la Cámara de Diputados, donde se aprobó la reforma constitucional en materia energética, y en el qué está registrado el voto de Anaya en favor de la citada reforma.

Tiene FGR 15 días para entregar carpeta

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene 15 días para darle copias de la carpeta de investigación a la defensa de Ricardo Anaya.

De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el juez Gustavo Aquiles, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, concedió este término a la FGR para evitar que el derecho a la debida defensa de Anaya sea violentado.

Al respecto, Eduardo Aguilar, abogado de Anaya, aclaró que su cliente aún cuenta con sus derechos políticos y sociales.

La orden del juez fue dictada en audiencia inicial programada para este jueves, misma que se difirió hasta el 4 de octubre próximo porque Anaya no conoce la carpeta en la que la FGR busca fincarle cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.

Goza de todos sus derechos

El abogado del ex candidato presidencial panista, Ricardo Anaya, Eduardo Aguilar confirmó que este jueves el panista participó en la audiencia que se celebró en el Reclusorio Norte y el juez instruyó que no existían condiciones para que se llevara a cabo este proceso porque no tuvo acceso a la carpeta de investigación.

En un comunicado, el abogado de Anaya dijo que el ex candidato presidencial hoy goza de todos sus derechos jurídicos y ciudadanos vigentes.

Además confirmó que al no existir condiciones para que se celebrara la audiencia se pospuso para el próximo 4 de octubre.

Ahora AMLO lo vincula… ¡con Salinas!

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Ricardo Anaya es alumno de quienes empezaron la "política de pillaje" con Carlos Salinas de Gortari, entre ellos Diego Fernández de Cevallos.

"Todo esto tiene que ver con la corrupción que imperó durante el periodo neoliberal, pero Anaya es alumno de quienes empezaron con Salinas de Gortari, con toda la política de pillaje. ¿Quién es el maestro de Anaya? Esto es para los jóvenes y también para quienes no lo saben. Bueno, uno de los maestros de Anaya pues es Diego Fernández de Cevallos, también de Querétaro.

"Con Diego se entiende Salinas y es cuando empiezan a entregar todos los bienes de la nación a particulares. Salinas entrega empresas, bancos a sus allegados y el opositor, que entonces era el PAN, pues se entendieron; y uno de los dirigentes era Cevallos", comentó López Obrador.

Minutos después, Anaya respondió al Presidente asegurando que jamás en su vida ha saludado a Carlos Salinas de Gortari.

Me preocupa tu salud mental, Andrés Manuel. ¿Saben qué era yo en 1988 cuando Salinas entró de Presidente? ¡Un niño de 9 años! Jamás lo he saludado en mi vida. Tenemos a un mentiroso compulsivo de Presidente", tuiteó el queretano.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal narró que Anaya aprendió bien de Cevallos, ya que también mantuvo una estrecha relación con Enrique Peña Nieto en Los Pinos.

"Ayer lo comentaron, a Diego le decían la ardilla porque vivían en los Pinos. Este señor (Anaya) también iba a los Pinos y tenía muy buena relación con Peña Nieto. Entonces, va subiendo, subiendo, subiendo le ayuda en todo a las privatizaciones de la industria eléctrica, del petróleo y el director de Pemex de ese entonces lo acusa de recibir dinero y la denuncia la presenta el mismo Gobierno de Peña Nieto", contó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (foto) dijo que él no tiene que ver con la persecución de Ricardo Anaya./Foto: A. Reforma

Refuta a AMLO y FGR con foto de su juventud

De acuerdo con la versión pública de los hechos, difundida por la propia FGR, Anaya fue señalado por Emilio Lozoya en la denuncia que presentó el 11 de agosto de 2020 porque supuestamente fue instruido para entregarle 6 millones 800 mil pesos para que votara a favor de la reforma energética. Tras el supuesto soborno recibido, Anaya compró una casa en Querétaro.

En este marco, Ricardo Anaya presentó ayer una foto de su juventud para refutar las pruebas de la FGR en su contra.

"Esta foto se tomó hace 25 años. Estoy en la casa Club Campestre 7C. Desde entonces la casa era de mi mamá y me la regaló muchos años después. Resulta que esa casa es una de las nuevas pruebas contra mí, según la Fiscalía de AMLO. ¡Dan pena!", escribió en redes sociales.

Foto que Ricardo Anaya subió a redes sociales para aclarar que la casa era de su familia hace 25 años./Foto: Especial

(Con información de Agencia Reforma y El Universal)

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos