Ciudad de México.- Ricardo Anaya confirmó que le ha llegado el citatorio por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), el excandidato presidencial deberá presentarse el día jueves en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

El panista es acusado de recibir sobornos del exdirector de Pemex en el sexenio de Enrique Peña, Emilio Lozoya para la aprobación de la reforma energética

Mediante un video compartido en redes sociales Anaya informó que será exiliado y aseguró que lo quieren “fregar a la mala”.

Los delitos de los que me acusan, sumarían 30 años de cárcel. Menos mal que no hay persecución política y que no es tu fuerte la venganza, Andrés Manuel. Si no, imagínate”, comentó.