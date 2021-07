Ciudad de México.- Ricardo Monreal Ávila, el coordinador de Morena en el Senado, aseguró que sus aspiraciones son legítimas, por lo que no deben darlo por muerto en el proceso de sucesión, pese a que el presidente López Obrador no lo haya mencionado como un posible candidato a relevarlo en las elecciones de 2024, por el "respeto entre Poderes".

Monreal Ávila aseguró que su lucha es limpia, ya que no es un "ambicioso vulgar" y está acostumbrado a pelear "contra la adversidad", pero, lo hará a su debido tiempo dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

"No soy un ambicioso vulgar, pero sí voy a participar en el proceso interno de Morena para la selección de candidatos, aunque participen todos los que ha referido el Presidente (...), y el que no haya mencionado mi nombre me parece que es por respeto al Poder Legislativo, del que yo soy parte".

Sentado en un sillón de su oficina en el Senado de la República, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) reconoce que hay una gran efervescencia política y los tiempos se han adelantado, pero aclara que él esperará hasta 2023 para competir por el cargo más importante en el país, bajo las reglas que fije su partido.

"Es muy temprano para mí. A mí me parece que falta mucho tiempo para el proceso interno. Yo no estoy en una actitud de precipitación. Para mí, deberíamos esperar hasta el 23 [2023], pero ya está desatada la sucesión. Yo no me involucraré, no me precipitaré, no adelantaré vísperas. Voy a esperarme con cautela y prudencia, pero sin ser ambicioso vulgar", insistió.