Ricardo Ortiz confirma aumento a tarifa del camión; no dice de cuánto será

Irapuato.- El incremento a la tarifa del transporte público en Irapuato está confirmado y se dará lo más pronto posible, informó el Alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez durante la presentación de nuevas unidades ecológicas.

Señaló que se deben tomar este tipo de decisiones con responsabilidad y viendo el interés de la ciudadanía, decisiones que no necesariamente son las más populares.

Habrá tarifa, buscando que sea la que menos dañe al ciudadano, que sea una tarifa balanceada que beneficie al transportista y que se vea que esta inversión que están haciendo tiene un resultado, que obviamente tampoco perjudique al ciudadano, será lo más pronto posible, asumo la responsabilidad política que tiene que ver este asunto”, destacó.

Ortiz Gutiérrez dijo que el estudio de costos está prácticamente terminado y revisado por la Comisión correspondiente, y que platicaría este jueves con los miembros del Ayuntamiento, para que en la próxima Sesión se dé la mayoría calificada en la aprobación del incremento.

El Alcalde dijo que aún no puede confirmar de cuanto será el incremento, sin embargo, comentó que se comprometió a no incrementar la tarifa preferencial, que actualmente está en 6 pesos y, por el momento, no podía confirmar si la tarifa normal sería de 10 pesos.

En la propuesta que hay si están pidiendo un incremento, yo voy a revisar los números (...) lo más rápidamente posible, todo depende de lo que veamos hoy y mañana con el Ayuntamiento, puede ser mucho más rápido de lo que se imaginan”, enfatizó.

Asimismo aseguró que el beneficio será mayor para los ciudadanos, cuestión por la que deben dar su confianza a las decisiones del Ayuntamiento.

Los transportistas presentaron las 30 unidades ecológicas, 20 nuevas y 10 usadas en buen estado, que tuvieron una inversión de 40 millones de pesos, las que se sumarán a la operatividad y servirán para la implementación del Sistema Integrado de Transporte en Irapuato.

