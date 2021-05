Sonora.- La candidata a diputada por Redes Sociales Progresistas (RSP) en Sonora, Rocío Pino, ha sido fuertemente criticada por sus propuestas y su campaña electoral.

Rocío Pino, es originaria del municipio de Hermosillo y busca la diputación por el Distrito 3 en Sonora.

Es una influencer conocida en redes sociales como “La Grosera”, la ahora candidata, también tiene una cuenta en la plataforma OnlyFans.

Según ha mencionado en sus propuestas electorales, Rocío busca el empoderamiento de la mujer e incluso ha propuesto que las operaciones de senos sean incluidos por ley en los cuadros básicos del sector salud, destacando que esta ayuda sería en especial para las “mujeres que sufrieron cáncer de mamá y les fueron extirpados sus pechos”

Pino inició su campaña electoral también en sus redes sociales, la candidata ha publicado imágenes en donde se muestra con aparente estado de gestación y sin ropa.

Ante estas imágenes, la candidata ha causado polémica y ha sido fuertemente criticada por sus estrategias políticas.

Quienes critican mi candidatura, ni siquiera se han dado un tiempo de conocerme, de conocer mis propuestas, les molesta como me gano la vida, les enerva que sea diferente a ellos, que no sea una política convencional, no habrá poder humano que los haga cambiar de opinión…”, se defendió Pino.