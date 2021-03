CDMX. Parece ser que después de varios días de espera y de buscar un acuerdo con la Fiscalía General de la República, la extitular de Sedesol, Rosario Robles Berlanga se declarará culpable de ejercicio indebido del servicio público a cambio de cumplir 5 años de cárcel y pagar una multa de 5 mil pesos.

Asimismo, los abogados de Robles Berlanga buscan que no se pague la reparación del daño que se le exige por la Estafa Maestra.

Esto después de que en la acusación formal de la Fiscalía se exige pagar reparación del daño por el monto de 5 mil 500 millones de pesos, además de que se cumpla una condena de 21 años de prisión.

Es importante mencionar que a la extitular de Sedesol se le acusa de dos cargos de ejercicio indebido del servicio público agravado porque el delito se cometió cuando ella era servidora pública.

Entre otras de las propuestas de los abogados de Rosario Robles propone a la FGR está el que se designe a un funcionario de alto nivel con capacidad de decisión para la revisión de su petición, así como poder establecer un diálogo en caso de que se requiera

Fue el pasado 26 de febrero cuando el juez de control pidió a la FGR buscar un acuerdo con Rosario Robles para ver que camino seguiría su proceso, pero la Fiscalía nunca la busco, por lo que se dio fecha del 26 de marzo para otra audiencia.

Ante ello, Rosario Robles afirmó que nunca fue buscada por autoridades de la Fiscalía.

“Nadie me visitó en el penal de Santa Martha Acatitla, nadie me ha hecho a mí, Rosario Robles una propuesta, me extraña enormemente las posturas que aquí se han señalado, no solo por los casos que son públicos que todos conocemos de gente que fue trasladada a un hospital sin pisar la cárcel y quien está en esta misma causa conmigo y que no ha pisado ni un minuto la cárcel porque se le dio el criterio de oportunidad”, comentó.