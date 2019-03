Rusia y Cuba forman parte de la crisis en Venezuela, dice Mike Pompeo

Mike Pompeo brindó este lunes una declaración ante la prensa sobre la situación que atraviesa Venezuela, país que sufre un masivo apagón desde hace cuatro días.

El secretario de Estado norteamericano se refirió a la grave situación del sistema eléctrico en el país caribeño y reiteró los roles de Cuba y Rusia en la crisis.

De acuerdo al portal de noticias Infobae, ante las constantes denuncias del régimen castrista y del propio Nicolás Maduro, quien acusa al gobierno de Donald Trump de intentar intervenir militarmente el país, Pompeo aseguró que "Cuba es el verdadero poder imperialista en Venezuela".

Desde el Departamento de Estado sostuvo que Maduro "aprendió de los Castro" a aplicar las políticas "socialistas" que llevaron a Venezuela a la peor crisis de su historia, y remarcó la "relación económica" entre ambos países.

Este lunes el presidente interino Juan Guaidó pidió, durante su discurso ante la Asamblea Nacional, ayuda a la comunidad internacional para detener los envíos de petróleo que hace el régimen chavista a Cuba.

Hemos decretado no más envío de petróleo a Cuba, no se van a seguir chuleando el dinero del pueblo de Venezuela (…), además no solamente lo decretamos, sino que solicitamos la cooperación internacional para hacer efectiva esta medida, expresó en medio de una sesión legislativa de emergencia ante el apagón que sufre el país.