SCJN sospecha que jueces federales de Jalisco colaboran con el narco

Jalisco.- La corrupción de jueces federales en Jalisco lleva a sospechas de un grupo infliltrado por el crimen organizado, aseguró el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

En una entrevista con EL UNIVERSAL, el ministro se refirió al problema de corrupción que ha detectado en el Poder Judicial de la Federación, especialmente en Jalisco, tras cinco meses en el cargo.

Si bien señaló que la corrupción no es generalizada, hay varios circuitos en el país con esa problemática y Jalisco sobresale.

Sin embargo, no especificó qué grupos criminales estarían involucrados.

No quiero dar más datos, no me corresponde, a mí me toca hacer investigaciones y una vez que tengamos los resultados tomar las decisiones que nos corresponde y poner en conocimiento de la Fiscalía General de la República (FGR) aquello que pudiera llegar a ser un delito".