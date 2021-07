Elabora SEP solo dos libros…Pero con errores

México. Fue hace un par de meses cuando Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer, e incluso prometió que se rediseñarían los 18 libros de texto para el próximo ciclo escolar en el país, pero solo lograron terminar dos, pero con errores, esto de acuerdo a la opinión de expertos.

De acuerdo a Reforma, uno de estos dos textos es "Lengua Materna. Español", del tercer grado de Primaria, que fue reprobado por especialistas en pedagogía que lo revisaron.

"¿Para qué cambias un libro si el resultado no es mejor ni en diseño ni en contenido?, ¿cuál es el propósito? Este libro no es mejor que el anterior, ni en calidad ni en contenidos. ¿Vale la pena? ¿para qué?", planteó la doctora en educación Alma Maldonado, integrante del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav).

La investigadora advirtió que se eliminaron apartados como el de divulgación científica y el de signos de interrogación y admiración, que algunas de las ilustraciones son lamentables y que todos los contenidos son más pobres.

No hay cuadros de síntesis de conceptos que deban aprender, redujeron temas, es más pobre. Por sí mismo reducir contenido, puede que no sea malo, pero por qué sacas el tema de 'divulgación científica' para meter 'avisos a la comunidad' o 'entona canciones infantiles'. Es libro de tercer grado, los niños no son tan pequeños para las canciones infantiles", añadió.