CDMX. Miles de usuarios que a diario usan el sistema de transferencia en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbanacarios (SPEI) se están viendo afectados al presentar fallas en el sistema que ha presentado desde la mañana, donde los bancos más afectados hasta el momento son BBVA y Banamex.

Los reportes a los bancos comenzaron a llegar después de las 10 de la mañana y conforme pasaba el tiempo crecían las llamadas reportando que no se podían realizar transferencias, en específico en los bancos de Banamex y BBVA.

En muchos empleos en México el día de hoy realizarán el pago de quincena, mientras que a otros será el día de mañana, ya que el jueves y viernes los bancos no laborarán debido a los días santos, por lo que se adelantará el pago.

Fue en la misma plataforma de DownDetector, donde se registró que SPEI tenía fallas y hasta el momento en muchos estados del país ha comenzado a afectar en plena quincena.

Entre las zonas que más se han visto afectadas son la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

¿Qué puedes hacer?

Si tus plataformas de BBVA y Banamex no pueden realizar transferencias no te desesperes ya que también trabajan con el sistema de SPEI y hasta que el servicio no se restablezca se podrán usar correctamente y realizar los movimientos.

De igual manera en muchas tiendas de conveniencia no podrías realizar por el momento retiros o transferencias a causa de la falla en la plataforma.

Clientes de Citibanamex al empezar a tener problemas comenzaron a quejarse a través de las redes sociales, pues millones de mexicanos están a la espera de su pago al ser día de quincena.

Se espera que poco a poco se reestablezca el servicio y se vuelva a usar SPEI como es normal.