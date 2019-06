Sacerdote habría asfixiado a Leonardo Avendaño como parte de un 'juego'

CDMX.- Tras el asesinato del joven Leonardo Avendaño, la Procuraduría General de Justicia reveló que el joven pasó sus últimas horas en casa del sacerdote Francisco Javier.

Según afirman diversos medios, Leonardo no mostraba señas de tortura, ni tampoco de haberse querido defender.

La hipótesis sugiere que entre ambos realizaban ‘juegos’ que terminaron por salirse de control, donde el joven de 29 años falleció.

Además se indica que la víctima fue asfixiada dentro de su vehículo, mismo donde fue abandonado el cadáver.

El vehículo en donde circulaba el cómplice del sacerdote Francisco Javier "N", siguió la ruta de la camioneta del estudiante Leonardo Avendaño, desde el domicilio del imputado hasta el lugar en donde posteriormente dejarían el cuerpo, señaló la procuradora Ernestina Godoy.

Al ser consultada sobre la participación de dicha persona, refirió que aún continúan analizando las imágenes de las cámaras, las cuales no les han arrojado mayor información, pero que ya buscan a la persona que ayudó a escapar al sacerdote.

"Se iban siguiendo, pero las imágenes que tenemos no se ve mayor situación y no hemos podido tener algunos testimonios. Estamos buscando, seguimos las investigaciones, no porque ya pusimos a disposición del juez y nosotros ya dejamos nuestro trabajo", dijo.