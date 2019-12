Sacrificarán perros en Ciudad Madero; aprueban nuevo reglamento que así lo permite

Tamaulipas.- El gobierno municipal de Ciudad Madero, Tamaulipas, aprobó un nuevo reglamento de Protección Animal que permitiría a las autoridades sacrificar a las mascotas que lleguen a sus refugios.

La directora de Municipio Saludable y Protección Animal, Tatiana Ojeda Caballero, confirmó que esta será una opción, pero que solo será su última alternativa.

El nuevo reglamento que permitirá el sacrificio de animales entrará en vigor a partir del próximo año, pero organizaciones civiles que se dedican al rescate de animales en la localidad señalan que el enfoque de la administración local es equivocado, pues en vez de pensar en el sacrificio, deberían asegurar la protección a los animales que así lo necesiten.

Esto es lo que manifestó Rocío Patiño, presidenta de la organización de rescate animal Micasa.

Lo primero sería la esterilización, en colaboración con los ciudadanos. (El sacrificio) No es esa la solución. mira nosotros trataríamos de no permitirlo. Siempre que me lo preguntan apuesto a la esterilización. Hay 90 mil animales en la zona, por eso tampoco un albergue no es la solución. No le haríamos ni cosquillitas”, dijo.