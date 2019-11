Sale del aire 'Brozo' y su noticiero 'El Mañanero'

CDMX.- El noticiero radiofónico "El Mañanero", conducido por Víctor Trujillo, en su personaje de "Brozo", sale del aire el viernes.

El programa se transmitía de lunes a viernes por la estación Aire Libre en el 105.3 FM.

El periodista descartó que exista algún conflicto por la salida de su programa.

El próximo viernes será nuestro último programa en Aire Libre y se los queríamos comunicar desde hoy para no agarrarlos con sorpresa o que pensaran que era un braguetazo de emergencia, un asunto de vísceras, una cuestión de conflicto. No, no, no hay conflicto", indicó.