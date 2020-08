Salpica Emilio Lozoya a Ricardo Anaya, dice que le dio $6 mdp de sobornos de Odebrecht

CDMX.- Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, denunció ante la Fiscalía General de la República que Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN, presuntamente recibió 6 millones 800 mil pesos en sobornos de Odebrecht.

En la denuncia de Lozoya, asegura que los 6 millones de pesos eran para apoyar las aspiraciones políticas de Anaya para ser gobernador de Querétaro. Supuestamente, la entrega del dinero ocurrió la primera semana de agosto de 2014 y era procedente de sobornos de Odebrecht.

Presuntamente, Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda, instruyó la entrega del dinero a Anaya. Sobre la mecánica, dice Lozoya que un militar del Estado Mayor, quien era su jefe de escoltas, entregó el dinero a un enlace designado por Anaya en las propias instalaciones de la Cámara de Diputados.

Por separado, Luis Videgaray Caso me instruyó recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex, y a Ernesto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el Four Seasons. En específico Luis Videgaray Caso me instruyó entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya Cortés", indicó Lozoya en la denuncia.