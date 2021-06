San Luis Potosí. Parece ser que las cosas en este estado se calentaron por parte del ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez, quien literalmente amenazó al gobernador, Juan Manuel Carreras de no hacerle fraude a su hijo, Ricardo Gallardo Cardona, candidato de PVEM-PT por SLP.

La nota ha dado la vuelta a todo el país, pues es la primera vez que un ex alcalde se expresa y actúa así al ser uno de los contendientes su hijo.

En el festejo de su virtual victoria electoral, el padre del candidato advirtió a Carreras que en el pasado ya le había permitido un fraude, pero esta vez eso no iba a suceder.

Fue el orador más agresivo de los que precedieron a Gallardo Cardona en el pódium de la Plaza de los Fundadores, en el festejo de lo que llamaron la "marcha de la victoria", mitin celebrado un día después de las votaciones que, según las autoridades electorales, lo colocan como el próximo Gobernador de San Luis Potosí.

Esas gentes preparan el fraude, escúchenme bien, que no se le ocurra porque el que da las órdenes es el Gobernador; que no se le ocurra a ese cabrón volver a hacer un fraude, porque todos los potosinos no lo vamos a permitir ¿se lo van a permitir?", arengó a las masas, que le respondían con una larga negativa.

Afirma que hubo fraude en su proceso

En su discurso dijo que ya en 2018 Carreras recurrió a fraude y que vivían del presupuesto del gobierno.

"Lo vamos a sacar de donde sea si hace una pendejada, ya estuvo bueno, acuérdense, ya la hizo en 2018 y no se los vamos a permitir; esos cabrones han vivido siempre de la ubre del gobierno ¡ya estuvo bueno! 'El Pollo' viene a repartir todo lo que es de ustedes y que no se lo vayan a robar esos hijos de la chingada.

"Que no se les ocurra, señor Gobernador, escúcheme bien, que no se les ocurra, se lo permití una vez y supo las condiciones del por qué, hoy se lo va a llevar la chingada si vuelve a hacer algo. Se lo digo yo con toda la responsabilidad, el pueblo de San Luis no se lo va a permitir ¿se lo van a permitir?", volvía a apelar a los simpatizantes que ondeaban sus banderas verdes en la plancha de concreto.

Desde el 2018, en que Gallardo Juárez perdió la reelección para la Alcaldía de San Luis Potosí con Xavier Nava, no se le volvió a ver en público.

Con información de Reforma