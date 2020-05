Santa Fe Grupo Hotelero, prepara medidas para reanudar apertura

A nuestros clientes, huéspedes y colaboradores:

En preparación para la re-apertura de nuestros Hoteles Krystal® y las marcas que orgullosamente operamos, les informamos que estamos haciendo todo lo necesario para que al reanudarse los viajes de placer o negocio, puedan sentir la mayor confianza y seguridad al elegir cualquiera de los hoteles gestionados por Grupo Hotelero Santa Fe.

Orgullosamente les comunicamos que somos la primera cadena hotelera mexicana en anunciar nuestro programa de certificación sanitaria denominado Stay Safe&Clean, basado en el cumplimiento de estrictos protocolos de higiene y sanitización, debidamente auditados y certificados con el objetivo principal de que nuestros huéspedes y clientes sientan la mayor confianza y seguridad en nuestros hoteles.

Stay Safe&Clean, es el resultado de un profundo análisis de estándares nacionales e internacionales para definir las acciones integrales en torno a la limpieza y desinfección de nuestros hoteles en todas sus instalaciones, las cuales implican tres grandes gestiones:

1. Protocolos: Stay Safe&Clean, está soportado por normas y medidas recomendadas por Ecolab, líder mundial en higiene, productos y servicios para asegurar ambientes limpios y seguros, que funcionen de manera eficiente y logren alcanzar metas de sustentabilidad.

2. Procedimientos: A través de nuestra alianza estratégica con Ecolab, implementamos procedimientos adicionales de limpieza y desinfección antes de la re-apertura de los hoteles y durante su operación, así como en los procesos periódicos. Realizamos también nuevas capacitaciones y entrenamientos al personal acorde a las exigencias sanitarias locales que requieren estos nuevos tiempos.

3. Certificación: Para certificar nuestro programa Stay Safe&Clean, después de comparar algunas compañías certificadoras, hemos elegido a la empresa Cristal International Standars, por brindar servicios basados en modelos de calidad mundial como el Codex Alimentarius, HACCP-Hazard Analysis Critical Control Point Certification, OMS European Commission Health & FoodSafety y por ser miembro activo y parte del panel de expertos para diseño de estándares del sector turístico de ABTA.

Nuestra certificación y procedimientos tienen una amplia cobertura en todas las áreas del hotel, serán un proceso de mejora continua y nos iremos adaptando a las nuevas tendencias, a continuación les compartimos un resumen de las principales acciones:

Habitaciones: Se realiza un procedimiento especial a las áreas de mayor contacto. Limpieza profunda y desinfección continua desde manijas de acceso, detalle de todo el mobiliario hasta controles de luz y tv, enchufes, así como todos los accesorios y puntos de contacto de baños.

Alimentos y Bebidas: Limpieza y desinfección continua del 100% del mobiliario, vajillas, cristalería, plaque, menús, suministros, etc., así como equipos y utensilios de cocina. Tratamiento diferenciado a superficies de contacto con alimentos, así como limpieza profunda y desinfección a las cocinas, almacenes, bodegas y back of the house.

Áreas públicas: Limpieza y desinfección continua de motor lobby y acceso del hotel, pasillos, lobby, recepción, gimnasios, albercas, salones de juntas y banquetes, Kids Club, SPA, máquinas de hielo, botones de elevadores, pasamanos, campanas de equipaje, equipos de cómputo públicos, bodegas, por mencionar algunos ejemplos.

Áreas de Colaboradores: Entrenamiento especial y capacitación a nuestros colaboradores, así como desinfección de oficinas, comedores, baños y área de personal. Utilización de gel desinfectante, cubrebocas, guantes y lavado constante de manos, entre otros. Nos estamos preparando y reinventando a través de todas estas acciones que reflejan nuestro compromiso con nuestros clientes, socios comerciales y colaboradores, con la firmeza de poder cumplir y satisfacer las nuevas expectativas para hacer de sus próximos viajes, experiencias más seguras y placenteras.

Agradezco a todo el personal que ha participado en la creación de la certificación Stay Safe&Clean, la cual sin duda es un elemento muy importante en la responsabilidad que tenemos ante nuestros inversionistas, colaboradores y público en general.

“Juntos veremos nuevos amaneceres”

Atentamene

Francisco Medina Elizalde CEO Grupo Hotelero Santa Fe