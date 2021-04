CDMX. Parecer ser que Saúl Huerta enfrentará su denuncia de abuso sexual hacia un menor con fuero en estas elecciones 2021, pues integrantes del partido de Morena y PT decidieron aplazar la votación hasta el mes de septiembre.

Así ocurrió hace un par de horas, donde Saúl Huerta enfrenta una denuncia por abuso sexual de un menor.

Y es que todo cambio cuando al tiempo de votar a favor por el sí del desafuero del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; los integrantes de Morena y del PT en la Sección Instructora determinaron que al concluir el último periodo ordinario de sesiones de la 64 Legislatura -30 de abril- los plazos legales de las otras tres solicitudes de desafuero quedaran congelados hasta la 65 Legislatura que inicia en septiembre próximo.

Así lo informó la diputada federal del PRI e integrante de la Sección Instructora, Claudia Pastor, quien informó que propuso que los plazos siguieran su curso normal y los desafueros del diputado petista, Mauricio Toledo; del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara y el del diputado de Morena, Saúl Huerta, acusado de abuso sexual de menores, se desahogaran en un periodo extraordinario, sin embargo, lo rechazaron.

“Nosotros pedimos que todos los procedimientos que están a cargo de la Sección Instructora se culminen, se dejen en estado de resolución, la Sección Instructora debe seguir trabajando para dejarlos con dictamen y entonces sí pedir que se convoque a un periodo ordinario", comentó.

No podemos tratar diferente los asuntos, no podemos pensar que los que son contra opositores prisa y oscuridad; y cuando se trata de funcionarios de Morena, y que incluso hay acusaciones gravísimas contra infantes, entonces sea la calma y los pasos de tortuga, no es posible tener justicia selectiva”, dijo Claudia Pastor.