Ciudad de México.- Según reveló la Fiscalía General del Estado, el menor de 15 años que fue presuntamente abusado sexualmente por el diputado federal Benjamín Saúl Huerta, había sido drogado con etanol.

El menor denunció que el día que vio al diputado este le dio un refresco el cual tenía droga, y ahora los análisis confirman esta declaración.

Además su ropa interior tenía residuos de dos perfiles genéticos, datos que fueron integrados a la carpeta de investigación.

Denuncia mamá maltrato de autoridades

María, madre del menor que denunció por abuso sexual al diputado Benjamin Saúl Huerta, aseguró que no confía en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Esto, porque durante una de las entrevistas la Fiscal de Delitos Sexuales no trató correctamente al adolescente.

No confío por todo el maltrato que nos han dado, por las humillaciones, no porque seamos humildes no tenemos el derecho de que nos estén apoyando", dijo al exterior del Hospital Psiquiátrico Infantil donde se encuentra el menor.

La Fiscal le preguntaba a mi hijo en unas reuniones cuando estaba mucha gente, no nos dejaba ir a tomar agua, no nos dieron de comer casi 15 horas, tronaba los dedos... no nos dejaba ver la carpeta", continuó.

Ayer habría una reunión con la Fiscal Ernestina Godoy, pero se canceló por las inconformidades de la familia del afectado.

La madre del joven aseguró que su hijo tuvo otra crisis a consecuencia del abuso que sufrió.

Es una situación muy difícil y dura, ahorita en el Día del Niño estar en el hospital psiquiátrico, se encuentra mal, entre lo que cabe estable porque tuvo crisis".

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que los resultados de los exámenes realizados por las autoridades arrojaron que el menor fue intoxicado con etanol. Además, en su ropa interior hallaron residuos de dos perfiles genéricos, uno de la víctima.

La mafia del poder quiere perjudicar a Morena, dice Saúl Huerta

ediante una entrevista con el periodista Juan Rocha, Saúl Huerta, negó los casos de abuso sexual hacia los menores mencionado que tiene “la conciencia tranquila”.

Niego categóricamente que eso haya existido. No hubo intento de abuso, jamás hubo abuso. Tengo la conciencia tranquila y confío en las instituciones, no hay un solo elemento dentro de la carpeta de investigación en mi contra, porque no hubo tal circunstancia”, expresó Huerta.

Huerta aseguró que las denuncias solo son para perjudicarlo a él y al partido político Morena, asegurando que todo esto es plan de “la mafia del poder”.

Con información de Agencia REFORMA

FRG