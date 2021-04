Ciudad de México.- Saúl Huerta, el excandidato de Morena acusado en dos ocasiones de abuso sexual a menores, aseguró que las imputaciones solo buscan afectarlo a él y a su partido político.

El pasado 21 de abril, el diputado federal de Morena, Saúl Huerta Corona, de 63 años, fue detenido acusado por un menor de 15 años de un intento de abuso.

Según Reforma, el menor había sido contratado por el diputado como ayudante, a quien trasladó de Puebla a Ciudad de México. En un hotel, el diputado intentó abusar sexualmente del menor.

Una segunda acusación se sumó el pasado 24 de abril, luego de que se diera a conocer el testimonio del menor, otro joven rompió el silencio y narró las vejaciones que le hizo el político cuando era del PRI.

En entrevista para el Noticiero de Ciro Gómez Leyva, un joven que entonces tenía 17 años -hoy de 20- narró el abuso sexual que cometió el diputado en Puebla.

Dijo que el diputado le ofreció trabajo y lo citó en Puebla, donde cometió el abuso sexual.

Mediante una entrevista con el periodista Juan Rocha, Saúl Huerta, negó los casos de abuso hacia los menores mencionado que tiene “la conciencia tranquila”.

Niego categóricamente que eso haya existido. No hubo intento de abuso, jamás hubo abuso. Tengo la conciencia tranquila y confío en las instituciones, no hay un solo elemento dentro de la carpeta de investigación en mi contra, porque no hubo tal circunstancia”, expresó Huerta.