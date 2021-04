Ciudad de México.- Probablemente ya viste el cortometraje ‘Save Ralph’, el cual ha causado conmoción en todas las redes sociales, y algunos usuarios ya están en busca de marcas de maquillaje que no hacen pruebas en animales, por lo que te presentamos una lista de las marcas “cruelty free”.

‘Save Ralph’ es un cortometraje en animación stop motion que cuenta la historia de un conejo llamado Ralph, quien trabaja en un laboratorio que prueba cosméticos en animales.

El conejo explica en más de 4 minutos que gracias a su empleo no puede ver a través de uno de sus ojos ni oír con uno de sus oídos debido a los químicos que usan en él, además de las quemaduras que presenta en todo su cuerpo y que le duelen en cada movimiento.

En la siguiente toma aparece Ralph, ya ciego, con un collar y se hace visible la lesión en la columna, por lo que ya ni siquiera puede ver la cámara.

Aunque este tema no es nuevo, el cortometraje conmovió a todas las personas que lo vieron y asociaciones de protección animal recordaron que luchan cada año para que esta práctica sea prohibida a nivel mundial.

El hecho de haber realizado el cortometraje en animación stop motion y con un humor seco e irónico, lo hace muy digerible para un público que quizás ya esté 'cansado' de ver tantos productos que nos muestran lo mal que tratamos al planeta y a los animales que nos rodea, en cierto modo creo que todo el mundo lo sabe, pero nadie quiere afrontarlo o lo ve, quizás, como una causa perdida”, comentó en una entrevista para el medio Entrepreneur, Iván Morales, director editorial de Cine Premiere y experto en cinematografía.

Marcas de maquillaje no experimentan con animales

La asociación en defensa de los animales, PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), en conjunto con las organizaciones Cruelty Free International y Choose Cruelty Free otorgan a las marcas una certificación llamada ‘cruelty free'.

Para obtener esta certificación las marcas participantes deben de demostrar que sus ingredientes no se prueban en animales, además de que no utilizan un proveedor externo que pruebe en animales y no realizan pruebas en animales para vender sus productos en China.

Marcas registradas con certificado ‘cruelty free'

Según la lista otorgada por PETA, existen más de 200 marcas registradas con certificado ‘cruelty free' en México y te presentamos un top 10.

Laura Sanchez Makeup Natura LABORATORIOS NOVADE La Mia Bella Agua de Nube Biocosmética Ere Perez Natural First Aid Beauty http://www.firstaidbeauty.com/ Grupo DARR http://www.grupo-darr.com/ Beverly Hills

