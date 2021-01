Se alistan brigadas para vacunar en comunidades apartadas: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que alistan la formación de brigadas, con alrededor de 120 mil servidores públicos, con el objetivo de aplicar la vacuna contra Covid-19 a adultos mayores en comunidades apartadas del País.

Estamos buscando tener o contar con la vacuna CanSino, de una farmacéutica china, porque es una sola dosis y no requiere de mucha refrigeración. Con esa vacuna, podríamos comenzar la vacunación en las comunidades más apartadas del País, con los adultos mayores".

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que el plan es que por semana, en cada centro integrador, una brigada vacune a 300 adultos mayores.

López Obrador mencionó que se avisará con tiempo a los pobladores y a las autoridades para que se alisten para la vacunación.

Miércoles y jueves la brigada sale a las comunidades más apartadas, están alrededor del centro integrador, porque hay muchos adultos mayores que no pueden movilizarse y hay que irlos a vacunar a sus casas", mencionó.

El Mandatario aseguró que la Guardia Nacional cuidará todo el proceso de vacunación.

La Guardia Nacional va a participar por completo en todo lo creativo de vacunación a cuidar las cosas para que no haya desvíos, o no haya maldad, de gente que quiera que las cosas no se hagan bien, pero sobre todo nos van ayudar la misma gente del pueblo como siempre".