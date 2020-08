¡Se caen las ventas de útiles escolares por nuevo regreso a clases!

México.- De manera atípica y a distancia, más de 30 millones de estudiantes mexicanos inician este lunes el ciclo escolar 2020-2021, lo que ya dejó una caída del 70% en las ventas de útiles escolares y en el centro capitalino, que antes era un hervidero y hoy luce mucho más vacío.

Tan solo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que en estas fechas suele estar repleta, hay comercios con las cortinas abajo, vendedores temerosos y compradores que cuentan cada centavo.

Acá llevo seis años, pero cada día ha ido bajando y ahora está peor, entonces quién sabe cómo siga. Otros años esto está muy lleno, ahorita está vacío, no hay nada. Estamos nada más viéndonos unos a otros y la poquita gente que viene”, cuenta el locatario Óscar Juárez.

La pandemia del Covid-19, que acumula 549 mil 734 casos y 59 mil 610 muertos en México, obligó a cancelar las clases presenciales en todos los niveles desde el 23 de marzo, cuando inició la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia.

Para el ciclo escolar que inicia este lunes 24 de agosto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) creó el programa Aprende en Casa, en el que participan seis televisiones privadas y públicas para impartir clases a distancia.

La comerciante Natalia Cruz cree que esto propició una disminución de hasta 90% en sus ventas, al indicar que antes vendía un promedio de 20 cuadernos por familia y ahora solo cinco.

Aparte de que no hay dinero, no están invirtiendo mucho en su lista escolar. Por supuesto que sí (se debe a las clases a distancia), no hay otra respuesta más que eso”, opina.