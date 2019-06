Se cancela búsqueda de socios para Pemex

México.- La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) anunció la cancelación de la licitación que tenía como propósito buscar socios para Petróleos Mexicanos (Pemex) en exploración y producción, la cual estaba programada para octubre de este año y que fue pospuesta en más de una ocasión.

Las asignaciones involucradas son Artesa, Babel Gasífero, Bacal Nelash, Cinco Presidentes, Giraldas Sunuapa, Juspí Teotleco y Lacamango, luego de que la Secretaría de Energía (Sener) retirara las áreas.

De acuerdo con la 32 Sesión Extraordinaria de la CNH, el pasado 10 de junio la Dirección General de Contratos Petroleros de la Sener notificó al órgano regulador siete oficios sobre la renuncia de Pemex Exploración y Producción (PEP) a los derechos derivados de los procedimientos de la migración.

La Sener también refirió que el presupuesto asignado a Pemex ha aumentado y se encuentra enfocado a las tareas de exploración y producción, permitiendo la atención de un mayor número de proyectos.

Además que evaluarán nuevos esquemas de negocio en estas asignaciones que le permitan a la empresa el desarrollo de las actividades petroleras.

El comisionado de la CNH, Sergio Vargas Pimentel, lamentó la cancelación de la licitación, ya que eso evita la llegada de recursos frescos a Pemex de la iniciativa privada, además consideró que es una mala señal, pues la empresa requiere hacer inversiones anuales cuantiosas sin considerar su deuda.

Refirió que las primeras asignaciones de ese tipo con distintos socios de Pemex representaron para la petrolera nacional recursos por mil 670 millones de dólares.

Por lo que, opinó, para que a Pemex Exploración y Producción le vaya bien se tienen que sentar las bases, por lo que si puede asociarse deberían dejar hacerlo, donde las rondas de licitación “son una puerta que está ahí, que no hay que construir, solo hay que abrirla”, de acuerdo a Excelsior.

No hay manera, no dan los números, no hay forma de alcanzar la meta de producción que el gobierno federal se ha fijado… y cuando mandamos estas señales no hay forma tampoco”, lamentó.