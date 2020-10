Se cancelan fideicomisos para que no haya aviadores: AMLO 

CDMX.- Luego que diputados avalaran la desaparición de 109 fideicomisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su extinción obedece a que se busca hacer una revisión para que no haya "aviadores".

No obstante, garantizó que los beneficiarios de dichos fideicomisos seguirán recibiendo sus apoyos.

Para decirlo con mucha claridad, queremos revisar para que no haya aviadores, así se entiende mejor, pero eso significa que no nos importa la ciencia, la cultura o el deporte, no, tan nos importa, que queremos que no haya corrupción".