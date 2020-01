Se consuma el Brexit, Gran Bretaña fuera de la Unión Europea. ¿Qué sigue para ambos lados?

Inglaterra.- Llegó el momento después de un largo, amargo y controvertido proceso iniciado en 2016 que involucró negociaciones interminables, dos prórrogas, tres primeros ministros británicos y tres elecciones generales.

Hoy el Reino Unido está oficialmente fuera de la Unión Europea, pero una nueva ronda de conversaciones se abrirá este año entre ambas partes. ¿Qué sigue tras el Brexit?

Empecemos con el tema más acuciante y obvio, el periodo de transición establecido en el Acuerdo de Retiro de la Unión Europea aprobado por el parlamento británico el 9 de enero de 2020, que establece un marco de 11 meses para discutir una asociación más amplia.

Y aquí comienzan otra vez los desacuerdos: Bruselas considera muy estrecho el periodo y ha dado al Reino Unido la opción de solicitar más tiempo, mientras que Londres insiste en que no habrá retrasos, al afirmar que debe librarse de las leyes europeas lo más pronto posible.

Bajo el "acuerdo de divorcio", la Comisión Europea, que Mesas de negociación planea diez mesas de negociación para la enorme tarea por delante, incluyendo comercio, seguridad, transporte, energía, pesca, datos, educación y cooperación científica, arrancó su proceso de 30 etapas acordando sus objetivos antes de Navidad y se espera que sean ratificados por los 27 miembros restantes de la Unión Europea el 25 de febrero, seguido por una reunión del Consejo Europeo en marzo. Por tanto, es improbable que las pláticas comiencen antes de ese mes.

Un comité de representantes británicos y europeos que supervisará la aplicación del convenio podrá reunirse a partir de mañana. Sin embargo, hay poca información respecto a sus funciones o la periodicidad de sus sesiones.

En preparación del proceso, Bruselas ha advertido que un Brexit "duro" o sin acuerdo sigue siendo un riesgo para el próximo 31 de diciembre, al enfatizar que la revisión de productos en las fronteras "se convertirá en la norma" incluso si Reino Unido logra el pacto sin aranceles y cuotas que busca.

Michel Barnier, negociador en jefe de la Unión Europea para el Brexit, afirmó que la salida británica del bloque—el primero en la historia, terminando con casi 50 años como miembro—tendría "consecuencias negativas".

Durante una visita el lunes a Irlanda del Norte, añadió que "cualquiera que sea el acuerdo que alcancemos en nuestra relación futura, el Brexit siempre será un asunto de limitar los daños".

Poco antes, en Dublín, Irlanda, Barnier declaró que presentaría el borrador de un mandato de negociación a los socios de la Unión Europea el lunes.

Si no tenemos un acuerdo, las cosas no serán como de costumbre y el estatus quo. Tenemos que enfrentar el riesgo de estar al borde del precipicio, en particular para el comercio", recalcó tras asegurar que "el Reino Unido convino en un sistema reforzado de revisiones y controles de los productos que entren a Irlanda del Norte desde Gran Bretaña", pese a los comentarios del primer ministro británico Boris Johnson, quien afirmó que las revisiones no serán necesarias.