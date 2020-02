Se esconde en estacionamiento y al asesinarlo bala mata a recién nacido

Sonora.- El asesinato de un bebé de 3 semanas de nacido fue una muerte colateral cuando un grupo armado atacó a un joven de 23 años, en Hermosillo, Sonora.

Así lo indican las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, que continúa investigando el ataque en la colonia El Ranchito.

De acuerdo con el Diario de México, testigos relataron que Elit Gustavo "N", de 23 años, intentó esconderse entre los vehículos estacionados cerca de un puesto de comida, para escapar de las personas armadas que lo perseguían en vehículos de modelo reciente.

Elit intentó ocultarse detrás de un vehículo Chevrolet Spark, donde estaba una pareja con su bebé de 3 semanas de nacido. Al disparar en su contra, los atacantes hirieron también al menor, quien murió minutos más tarde en un hospital.

'Nos lo arrebataron de la peor manera', lamenta mamá en redes

A través de redes sociales, la madre del bebé asesinado publicó un desgarrador texto, lamentando la injusticia de su muerte.

"Hoy publiqué que me daba miedo ya vivir aquí, publiqué que nos dolía el estómago cuando veíamos carros extraños... Y hoy nos toca a nosotros, ¿por qué?, mi bebé de tres semanas de nacido fue balaceado (sic), ¿por qué? Está vida es una mie--, ¿pero qué daño hacía este angelito? Nos lo arrebataron de la peor manera, eso no se vale. Ustedes háganse mie--, pero dejen a la gente inocente vivir en paz. Mi bebé (...) descansa en paz. Pero, ¿quién te hizo esto?, ojalá que nunca puedas dormir en paz, nos quitaste un pedazo de corazón. Ojalá que sufras mucho en esta vida, y en las próximas. Me dueles mi niño hermoso”, escribió en su cuenta de Facebook.

Un familiar de la víctima contó que la familia solía ir a comprar comida a ese puesto regularmente y nunca pensaron que algo como esto podría llegar a pasarles.

"Resulta que se fue a cenar ahí. Siempre iban y compraban ahí y de repente llegaron y les dispararon ahí, y el 'fulano' le dijo: No te muevas, porque te va a ir peor, ahorita en cuanto puedas te vas", dijo, de acuerdo con El Imparcial.

Ya, por favor, hagan algo… hagan algo, por favor. Por qué la tenía que pagar un bebé recién nacido por un idiota que tiró un balazo por gusto. Por favor, exijo justicia”, agregó.

