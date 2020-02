¡Se les cayó el sistema! Suspenden elecciones en Dominicana por falla informática

Dominicana.- Las elecciones municipales que estaban pautadas para celebrarse este domingo en República Dominicana fueron suspendidas tras fallar el software que utilizan los equipos del sistema de votación automatizada.

El proceso electoral inició a las 7 de la mañana, y fue suspendido tres horas más tarde tras los reclamos y denuncias de un grupo de partidos de oposición, que informaban que sus candidatos y sus partidos no figuraban en la boleta electrónica.

Tras una reunión entre la Junta Central Electoral y delegados de los diferentes partidos, el presidente de la junta informó la decisión de suspender las elecciones, tras entender que el problema afectó a cerca del 50% de los recintos que utilizan el voto automatizado.

La boleta, en más o menos la mitad de esas mesas, no subió, no se conformó completa. Sin una boleta que no esté completa para todos los partidos, esa elección no se puede celebrar, por razones elementales”, explicó el titular de la entidad, Julio César Castaños Guzmán.