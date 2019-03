Se prepara la CdMx para caída de ceniza del Popo

Ciudad de México.- Luego de la intensa actividad registrada del Popocatépetl, autoridades de la Ciudad de México señalaron que hay altas probabilidades de que la ceniza alcance siete alcaldías de la capital, por lo que ya comienzan a realizar preparativos.

Según información del portal Televisa.NEWS, las alcaldías afectadas podrían ser Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan, Iztapalapa, Coyoacán, Milpa Alta y Magdalena Contreras.

La secretaria de Gestión Integral y Protección Civil, Miriam Urzúa , aseguró que podrían prepararse albergues en las alcaldías en caso de alguna contingencia, sin embargo, hizo un llamado para que los habitantes de la CdMx mantengan la calma.

Existen los refugios, nada más que hay que activarlos y hay que empezar, te digo, a preparar condiciones en el caso de… pero les quiero decir que esto es preventivo, no tenemos ninguna, ninguna información que ponga en riesgo en este momento a la población de la Ciudad de México, entonces sí quiero que estén tranquilos, que simplemente, digo, el comité científico de Cenapred tomó esta determinación y yo creo que por seguridad de la población es mejor, te digo, que estemos preparados”, insistió Urzúa.

Señaló que los depósitos de agua deben de estar tapados para que no se contaminen, así como cerrar las puertas y las ventanas para que la ceniza no entre, y pidió cubrir las coladeras, para que la ceniza no tape el sistema de drenaje.

Estamos dando todas las recomendaciones necesarias para que la gente sepa cómo manejar este tema, uno es que, por favor, no limpiar la ceniza con agua porque eso lo convertimos en cemento, entonce pues tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado con los ojos, tenemos que tener cuidado con la boca, tenemos que tener cuidado con todas aquellas personas vulnerables y especialmente que están enfrentadas a enfermedades respiratorias", señaló la funcionaria.