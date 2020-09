Se reúnen AMLO y CEO de Coca-Cola

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con James Quincey, presidente y director ejecutivo a nivel mundial de Coca-Cola.

Durante el encuentro, donde también estuvo Alfonso Romo, Jefe de la Oficia de Presidencia, el Mandatario expresó que hablaron de temas como apoyo a pequeños comerciantes, impuestos, la campaña de orientación nutricional, etiquetado e inversiones.

James Quincey se convirtió en CEO de la compañía en 2017 y en 2019 fue nombrado presidente de la junta. Antes se desempeñó como presidente y director de operaciones de la empresa de 2015 a 2017.

Respecto al etiquetado, el pasado 28 de agosto, Coca-Cola FEMSA (KOF) promovió un juicio de amparo en contra de la reforma a la Norma 051 de alimentos y bebidas no alcohólicas que obliga a la industria de alimentos al uso de nuevo etiquetado frontal de advertencia.

No obstante lo anterior, la compañía no puede asegurar que esta reforma no tednrá un efecto adverso en su negocio y en los resultados de sus operaciones en México", señaló en un comunicado.