“¡Se sienten ofendidos!, cuando deberían ofrecer disculpas”, dice AMLO a 650 intelectuales

CDMX.- Más de 650 escritores, cineastas, científicos y periodistas firmaron un desplegado en el que criticaron al presidente López Obrador por difundir juicios que "siembran odio y división en la sociedad mexicana".

El mandatario respondió diciendo que quienes firmaron se sienten ofendidos “cuando deberían ofrecer disculpas” por apoyar durante el periodo neoliberal.

Señaló a medios como la revista Nexos, ya que asegura que el Gobierno compraba 7 mil ejemplares. Héctor Aguilar Camín, director de Nexos, está entre los firmantes del desplegado.

Además, aseguró que "vivieron al amparo del poder público" por cinco sexenios.

Nosotros no vamos a censurar a nadie, no vamos a perseguir a nadie, van a tener siempre garantizadas sus libertades, no somos autoritarios, no es el caso de los gobiernos que ellos apoyaban, que censuraron a Carmen Aristegui, pero, además, mantenían una política de control absoluto a los medios de información. Con honrosas excepciones, pura prensa vendida o alquilada. No vamos nosotros a afectar la libre manifestación de las ideas”, agregó.