Se suspende elección interna de Morena ante ola de disturbios

CDMX.- Ante la ola de disturbios que se registraron durante la elección interna de dirigentes de Morena, la presidenta de este movimiento nacional Yeidckol Polevnsky, informó que fue suspendida la elección.

De acuerdo a medios nacionales como Zócalo, Excelsior y el portal del periodista López Dóriga, la dirigente nacional de Morena argumentó que el padrón no es confiable y no existen las condiciones de seguridad para su realización.

En el estado de Guanajuato por lo menos en el municipio de Celaya se no se llevó acabo la elección por la misma razón, y en Irapuato sí se llevó acabo, pero hubo enfrentamientos verbales, también por este mismo hecho.

En Jalisco se registraron ataques a balazos lo que generó pánico entre mujeres que atendían las votaciones.

Polevnsky explicó la situación la analizará esta semana la Comisión Nacional de Justicia de Morena para que se definan medidas cautelares urgentes, pues señaló que hubo intromisión de personas que no pertenecen al movimiento y que por esa razón se desató la violencia.

Es una pena lo que está sucediendo, lo dije todo el tiempo, ese padrón no sirve, no es confiable y no debíamos usarlo porque no podemos arriesgar a nuestras compañeras y compañeros. Hay muchas quejas de que se está entrometiendo gente que no es de Morena y la gente de Morena se está quedando afuera, entonces tendremos que citar al Comité Ejecutivo Nacional y tomar las medidas respectivas”, indicó.