Se unen organizaciones para evitar instalación de parquímetros en SMA

San Miguel de Allende.- Integrantes de las organizaciones Guanajuato Despertó y Yo Soy San Miguel de Allende se aliaron para evitar que en la Capital se materialice la implementación de parquímetros, como ya ocurrió en San Miguel de Allende.

Integrantes de ambas organizaciones ofrecieron una rueda de prensa para exponer los motivos por lo que están en desacuerdo en la colocación de parquímetros en la vía pública en ambas ciudades y advirtieron que debido a que en el Congreso local ya se aprobó esta disposición para un municipio podría hacerse efectivo en los 46 municipios.

El representante del Cabildo Ciudadano Irapuatense, Joan Ochoa Seda, advirtió en la capital ya se hicieron reforma a reglamentos de movilidad, pero los cuales no establecen los polígonos de aplicación de estos dispositivos y no está claro en que se aplicará la recaudación que se logre por este servicio.

No establecen un polígono de aplicación, no está establecido en que lugares, en que espacios se van aplicar...no sabemos a que empresa o empresas se les va a dar estas concesiones y si cumple las funciones”, dijo

insistió en que tampoco se tiene conocimiento sobre cuál será el beneficio económico para el concesionario y cuánto recaudará el municipio.

La preocupación es porque esto va repercutir monetariamente en los ciudadanos y en los turistas, si tenemos este problema va a repercutir en que ya no se va a permitir en los lugares que actualmente se utilizan y esto va a generar un problema en el tema de movilidad y transporte”, añadió.

El vocero de San Miguel de Allende, José Luis Vargas Ramírez y la representante de Guanajuato Despertó, Carmen Ramírez, señalaron que se trata de una alianza ciudadana para diseñar acciones en contra de esta propuesta y evitar que se materialice.

Estemos haciendo esta alianza ciudadana para apoyarnos mutuamente porque este tema del cobro de la vía publica y cesión del espacio público a los privados, a los concesionarios está autorizado por el Congreso del Estado y lo pueden aplicar donde quieran y si la gente no participa, no se manifiesta ese cobro que no sabemos a dónde va a parar”, dijo el vocero dela organización Yo soy San Miguel de Allende.