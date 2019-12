'Se va a saber la verdad': Florence Cassez sobre arresto de García Luna

Francia.- El 10 de diciembre de este año, el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, fue detenido en Estados Unidos, acusado de haber recibido sobornos de grupos criminales; Florence Cassez, la ciudadana francesa que fue acusada de ser líder de una banda de secuestradores bajo la gestión de García Luna, confiesa que sintió alivio al enterarse de su detención.

Florence se enteró del arresto ese mismo día hasta que llegó a su casa al norte de Francia, donde vive desde hace 3 años después de haber sido liberada tras encontrarse múltiples irregularidades en la investigación en su contra.

Da clic en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos

En entrevista con Proceso, la francesa contó que al llegar de trabajar vio que tenía varios mensajes en su celular, especialmente de sus amistades en México, quienes le daban la noticia sobre el arresto de García Luna.

Dos días después de esa noticia aún soy incapaz de encontrar una palabra

que pueda expresar de manera exacta lo que sentí cuando supe que habían detenido a ese individuo perverso y vil que destrozó mi vida durante siete años…", contó.

¿Quién es Florence Cassez?

El 8 de diciembre del 2005, agentes de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI), detuvieron a Florence Cassez y su entonces pareja Israel Vallarta, acusándolos de liderar una banda de secuestradores.

"El 8 de diciembre de 2005 en la madrugada los hombres de Genaro García Luna nos secuestran durante 24 horas. El 9 de diciembre de 2005 a las seis de la mañana nos exhiben ante las cámaras de Televisa y de TV Azteca en una escenografía ideada por Genaro García Luna: una liberación en vivo de víctimas de secuestro y la detención de dos temibles delincuentes, Israel Vallarta y yo. Catorce años más tarde, el pasado lunes 9, autoridades judiciales estadunidenses detienen a Genaro García Luna en Texas a solicitud del fiscal Richard P. Donoghue, quien lo acusa de conspirar con organizaciones criminales para llevar cocaína a Estados Unidos y por mentir a los agentes de migración de ese país", cuenta indignada la francesa.

Florence siempre defendió su inocencia de las acusaciones y el caso escaló a tal grado que incluso puso en riesgo las relaciones diplomáticas entre México y Francia, gobernados en ese entonces por Felipe Calderón y Nicolas Sarkozy.

Durante 7 años, de diciembre del 2005 a enero de 2013, Florence Cassez permaneció en prisión, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre las numerosas fallas en la investigación en su contra, por lo que ordenó su liberación.

A pesar de que todo el proceso en su contra estuvo encabezado por García Luna, Cassez asegura que no es revancha lo que busca, ni alegría lo que le provoca su detención.

No hubo realmente espacio para la alegría… ¿Como decirle?… La palabra que me viene a la mente, aún si no es la más justa es: alivio… Sentí algo parecido a un inmenso alivio… Pensé: ‘¡Por fin…!’ No dejaba de repetirme mentalmente: por fin…", narra.

'Por fin lo empiezan a desenmascarar'

"Por fin cayó García Luna… Por fin lo empiezan a desenmascarar… Por fin lo van a juzgar… Por fin va a salir la verdad… Por fin la gente va a saber quién de los dos es el criminal. ¿Él o yo? Pero al mismo tiempo me costaba trabajo creer que lo habían detenido", agregó.

Florence Cassez confiesa que pensaba que quien iba a "caer" era Isabel Miranda, a quien califica de "la gran cómplice en mentiras y manipulación criminal de Genaro García Luna y de Felipe Calderón".

Afirma que incluso cuando vivía en Estados Unidos, ella llegó a creer que García Luna era "intocable".

No me alegra que lo hayan detenido y que corra el riesgo de pasar muchos años en la cárcel. Sólo me parece justo. Es justo que ahora tenga que rendir cuentas, es justo que sea juzgado y será justo que, de ser condenado –y lo va a ser– cumpla su sentencia. Justo para mí y justo para sus miles de víctimas”.

La ciudadana francesa asegura que es rencor lo que guarda contra las entonces autoridades mexicanas.

Toda esa violencia que Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Felipe Calderón desataron contra mí no me volvió vengativa, rencorosa, amargada: no me dañó en ese sentido.”

En 2014, su abogado José Patiño Hurtado presentó demandas judiciales en su nombre contra Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Felipe Calderón, su secretario particular Roberto Gil, Daniel Cabeza de Vaca, entonces titular de la PGR y contra la misma televisora Televisa. Su abogada en Francia Sophie Thonon-Weisfred hizo lo mismo en Francia.

Además, contó Florence, Patiño Hurtado interpuso una demanda contra México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; sin embargo, ninguna prosperó.

Ante la detención de Genaro García por autoridades de Estados Unidos, asegura, planea reactivar dichas demandas.

"Durante todo ese tiempo y frente a lo que interpreté –y sigo interpretando– como un bloqueo de mis demandas judiciales decidí no insistir. Hubiera sido demasiado desgastante. Pero ahora la detención de García Luna me da muchísima fuerza y me convence de que debo retomar la batalla judicial. En diciembre de 2013 la Corte Suprema de Justicia dictaminó mi liberación por fallas al debido proceso. Ahora quiero que se reconozca mi inocencia. Y también que se reconozca la inocencia de Israel Vallarta, quien lleva 14 años en la cárcel sin haber sido juzgado ni sentenciado", afirmó.