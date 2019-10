Se van a paro 25 universidades, entre ellas la Universidad de Guanajuato

México.- Durante 24 horas, mañana miércoles 25 universidades y 45 sindicatos universitarios se irán a paro para protestar por la falta de presupuesto y para demandar más recursos para rescatar a las 9 universidades que se quedaron sin recursos para enfrentar el pago de salarios de sus trabajadores. Se trata de 100 mil trabajadores que suspenderán actividades, de acuerdo con los organizadores.

La Contu demanda "de manera urgente" la solución al problema de pago de la nómina de los últimos meses, puesto que hay instituciones que desde agosto no han podido recibir el pago de nómina, así como recursos para enfrentar las obligaciones de cierre de año.

Las universidades que se encuentran en crisis y que participarán autónomas de Nayarit, Zacatecas, Morelos, Tabasco, Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Sinaloa y Chiapa. Adicionalmente se sumarán al paro en Veracruz, Campeche, Chihuahua, Colima, Tamaulipas, Baja California, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Yucatán, Universidad de Guadalajara, Sonora, Guanajuato y Querétaro.

El paro tiene como propósito exigir al gobierno federal que "rescate" a las nueve universidades estatales que se encuentran en crisis financiera y que, en algunos casos desde agosto, no han podido pagar su salario ni prestaciones a sus trabajadores.

El secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), Enrique Levet Gorospe, dijo a El Universal que el problema se resolvería si el gobierno federal entregara recursos adicionales a las universidades.

Las autoridades de las universidades les están diciendo a los trabajadores que a partir de tal quincena no se les va a pagar porque no alcanzan los recursos. No queremos hacer paros pero no vemos claro que haya una solución a los problemas y no vamos a dejar que el agua nos llegue al cuello como el año pasado", dijo.